06:20 (мск), источник: НИА Красноярск
Красноярские хоккеисты одержали победы в матчах ВХЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Сокол» в матче «регулярки» ВХЛ на выезде обыграл «Буран» со счетом 3:2 по буллитам.
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На 45-й минуте броском в касание после отличной передачи от Александра Тарасова счет открыл Артем Дидковский — 0:1. Спустя 2 минуты при игре сибиряков в меньшинстве Михаил Мещеряков подкараулил ошибку хозяев льда у своих ворот и переправил шайбу в пустой угол ворот соперника — 0:2.
В середине третьего периода «Буран» смог отыграть одну шайбу, а затем и сравнять счет — 2:2. Овертайм также не выявил победителя, а вот в серии буллитов «Сокол» оказался сильнее, реализовав три попытки подряд, отмечает пресс-служба «крылатых». Победный бросок на счету капитана и воспитанника воронежского хоккея Алексея Князева.
После 30 матчей «Сокол» с 36 очками возвращается в зону плей-офф, занимая 13-е место в турнирной таблице.
Во вторник, 28 ноября, красноярцы сыграют в гостях с «Тамбовом».
В еще одном матче ВХЛ хоккеисты «Норильска» на выезде обыграли все тот же «Тамбов» со счетом 3:2. Победная шайба на счету Михаила Варнакова. Также в ворота соперников по шайбе отправили Никита Колесников и Данила Дяденькин.