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06:14 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярка Дарья Тукиш не смогла выиграть конкурс «Мисс Офис — 2023»

Девушка из Красноярска смогла завоевать титул «Мисс интернет».

Источник: Конкурс красоты "Мисс Офис"

Представительница Красноярска Дарья Тукиш не смогла победить в международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2023», но смогла получить титул «Мисс интернет» за свою активность в соцсетях.

В этом году титул «Мисс Офис — 2023» завоевала Екатерина Климушина из Казани. Победительница получила 3 миллиона рублей и возможность стать лицом трёх российских брендов.

Напомним, Дарья Тукиш попала в финал конкурса «Мисс Офис — 2023» в ноябре. За место в последнем этапе конкурса также боролись еще три красноярки, но жюри не приняло их кандидатуры.

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