06:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Актёру театра Владимиру Машкову исполнилось 60 лет
Народный артист РФ детство провёл в Новокузнецке.
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Сегодня, 27 ноября, 60 лет исполнилось актёру театра и кино, режиссёру, народному артисту РФ Владимиру Машкову. Худрук Московского театра Олега Табакова провёл детство и юность в Новокузнецке.
Актёр родился в Туле в театральной семье: Лев Петрович Машков был актёром, а Наталья Ивановна Никифорова — режиссёром Новокузнецкого театра кукол. Семья Машковых жила в пятиэтажке на улице Орджоникидзе, 42.
Владимир Машков, который провёл детские годы за кулисами кукольного театра, говорил, что благодаря театру и родителям он «стал тем, кем стал».
Летом актёр получил звание «Почётного жителя Новокузнецка». Награждение приурочили ко Дню города.