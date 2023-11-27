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06:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Актёру театра Владимиру Машкову исполнилось 60 лет

Народный артист РФ детство провёл в Новокузнецке.

Сегодня, 27 ноября, 60 лет исполнилось актёру театра и кино, режиссёру, народному артисту РФ Владимиру Машкову. Худрук Московского театра Олега Табакова провёл детство и юность в Новокузнецке.

Актёр родился в Туле в театральной семье: Лев Петрович Машков был актёром, а Наталья Ивановна Никифорова — режиссёром Новокузнецкого театра кукол. Семья Машковых жила в пятиэтажке на улице Орджоникидзе, 42.

Владимир Машков, который провёл детские годы за кулисами кукольного театра, говорил, что благодаря театру и родителям он «стал тем, кем стал».

Летом актёр получил звание «Почётного жителя Новокузнецка». Награждение приурочили ко Дню города.

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