07:59 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске жители теряются при виде новых 100-рублевых купюр
Дизайн новых денег имеет схожесть с купюрами 200 и 2000 рублей, выпущенными в 2017 году.
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В Новосибирске появились новые 100-рублевые купюры. Жителям города уже начали выдавать сдачу такими банкнотами.
Сибирское ГУ банка подтвердило подлинность денег, а также добавили, что купюры были представлены еще в 2022 году, но их доля в обороте пока не значительна. Процесс модернизации банкнот запланирован до 2025 года.
В банке также сообщили, что новые 100-рублевые купюры будут поступать в оборот по мере необходимости. А старые купюры (образца 1997 года) все еще будут находиться в обращении вместе с новыми. Пока что они останутся законным средством платежа, но по мере износа будут выходить из оборота.
Кроме этого, в ГУ банка добавили, что новые 100-рублевые банкноты не являются памятными, которые выходят ограниченным тиражом. Эти купюры относятся к обычным деньгам, которые со временем заменят привычные, но это длительный процесс, сообщает издание VN.ru.
Дизайн новых денег имеет схожесть с купюрами 200 и 2000 рублей, выпущенными в 2017 году. Они также имеют усиленный комплекс защиты от подделки.