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07:18 (мск), источник: АиФ Пермь

К Пермскому краю подошёл тёплый фронт с осадками

Он принёс слабый дождь и мокрый снег.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 4 м/с 93% 754 мм рт. ст. +7°
Источник: Аргументы и факты

Тёплый фронт с осадками подошёл к Пермскому краю вечером 26 ноября, сообщают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

В западные и северные территории края он принёс снег, в остальные территории слабый мокрый снег, а на юг — слабый дождь. Заток тепла вызвал оттепель до 0…+2 градусов.

Ранее метеорологи обещали мощное потепление в начале рабочей недели до +3 градусов.

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