07:18 (мск), источник: АиФ Пермь
К Пермскому краю подошёл тёплый фронт с осадками
Он принёс слабый дождь и мокрый снег.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Тёплый фронт с осадками подошёл к Пермскому краю вечером 26 ноября, сообщают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.
В западные и северные территории края он принёс снег, в остальные территории слабый мокрый снег, а на юг — слабый дождь. Заток тепла вызвал оттепель до 0…+2 градусов.
Ранее метеорологи обещали мощное потепление в начале рабочей недели до +3 градусов.