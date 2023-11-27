06:20 (мск), источник: АиФ Кузбасc
28 ноября в Кемерове снова массово проверят водителей
Единый день профилактики пройдёт в рамках мероприятия «Ребёнок — главный пассажир!».
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28 ноября в Кемерове массово проверят водителей на нарушения перевозок детей. Также особое внимание уделят гражданам, севшим за руль пьяными.
Госавтоинспекция напоминает, что дети до 7 лет должны перевозиться только с использованием автокресла. Пассажиры от 7 до 11 лет на переднем сиденье должны быть пристёгнуты (на заднем сиденье допускается использование ремней безопасности). В противном случае наказанием будет штраф 3 тыс. рублей.
Пьяные водители или те, кто отказался от прохождения медосвидетельствования, рискуют штраф 30 тыс. рублей или лишиться водительских прав от 1,5 до 2 лет. Нетрезвых водителей, которые уже были лишены прав, может ждать уголовная ответственность.