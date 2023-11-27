Чем опасны ковры для здоровья, объяснила алматинский врач

Как отметила врач, ворс любого ковра притягивает шерсть домашних животных, к нему также притягиваются волосы всех членов семьи. Если ежедневно не пылесосить ковер, все мелкие загрязнения осядут глубоко внутрь. При длительном отсутствии уборки справиться самостоятельно с проблемой будет достаточно сложно. Помимо пыли, по словам Ардак Тургамбаевой, грязные ковры собирают споры грибков, вирусы, что спровоцирует развитие инфекционных, кожных заболеваний.
«К появлению плесени приводит использование ковров в помещениях с повышенной влажностью, недостаточная сушка его после чистки в домашних условиях. Плесневые грибы способны вызывать заболевания дыхательных путей. У людей с чувствительностью к спорам возникают аллергия, головные боли, кашель», — добавила специалист.
Для профилактики врач рекомендует обрабатывать ковры паровыми генераторами. Высокая температура позволяет справиться с вредными веществами и микроорганизмами, накопленными в коврах.