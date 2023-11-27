06:56 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Стали известны имена погибших на СВО бойцов из Новосибирской области
В Новосибирской области в конце ноября опубликовали имена участников спецоперации.
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Информация появилась в группе «Новосибирск скорбит» «ВКонтакте».
Известно, что житель села Заречноубинское Рамиль Исанбаев заключил контракт с ВС РФ весной 2023 года, после чего отправился в зону СВО. На тот момент ему было 39 лет. 7 ноября сибиряк получил смертельное ранение при выполнении боевого задания.
27-летний танкист Василий Сахно из города Обь подписал контракт с МО РФ, служил на территории Донецкой народной республики. Посмертно его наградили орденом Мужества. Во время обстрела он спас боевых товарищей. Простились с бойцом 26 ноября.
Сергей Бойко из села Толмачёво отправился в зону СВО добровольцем в 56 лет. Он служил на территории ЛНР, погиб 9 ноября, похоронили военного 25 ноября. Дома у него осталась семья.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в зоне СВО погиб 27-летний Евгений Глущенко из Новосибирской области.