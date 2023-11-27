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06:41 (мск), источник: АиФ Красноярск

В МЧС рассказали о лавиноопасных участках Красноярского края

Большинство таких участков находятся на севере региона, но есть и опасные места на юге края.

Источник: МЧС РФ

МЧС предупреждает о лавиноопасных участках в горных районах Красноярского края.

Большинство таких участков находятся на севере региона рядом с Норильском, но есть и опасные места на юге края:

норильская горнолыжная база «Отдельная»;

ущелье ручья Угольный — урочище «Красные камни»;

Норильские горы, гора Шмидта, горы Хараелах, ущелье реки Taлнах, гора Гудчиха.

Ермаковский район на 601−605 км трассы Р-257 «Енисей»;

Курагинский район на 26−28 км трассы Р-01 Курагино-Черемшанка;

В МЧС просят учитывать эту информацию при выборе маршрутов и мест отдыха. Специалисты напоминают, что находясь в горах, стоит внимательно следить за изменением погоды. Всегда имейте с собой телефон. В случае ЧП вызывайте спасателей.

Отметим, за прошлый зимний сезон на лавиноопасных участках произошел 31 сход снежных масс. За этот осенний период схода лавин пока не было.

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