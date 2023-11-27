07:04 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Каспийское море прошло критическую отметку обмеления
АСТАНА, 27 ноя — Sputnik. Каспийское море прошло критическую отметку обмеления, бьют тревогу специалисты-экологи, передает 24.kz.
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Снижение уровня Каспийского моря прогнозировали еще 40 лет назад. Ученые связывают это с изменением климата — повышением температуры, засухой и снижением объема воды из впадающих рек.
К 2040 году дефицит воды может достигнуть 15 миллиардов кубометров, напоминают экологи. Президент поручил правительству разработать выверенную политику по водопользованию.
Проблему и способы её решения обсудили в Атырау. Во встрече за круглым столом участвовали экоактивисты, представители общественных организаций, политических партий и профильных министерств.
Северная часть моря находится на территории Атырауской области. Последствия обмеления здесь налицо: некогда знаменитый порт с ежегодной пропускной мощностью в 15 тысяч тонн грузов простаивает третий год. С тревогой смотрят в будущее и жители прибрежных рыболовных сёл.
«Надо принимать срочные меры. От обмеления Каспия уже страдает местное население. Рыбацким сёлам грозит печальная участь. Они не только теряют промысел, на здоровье их жителей пагубно влияет иловая пыль с морского дна».
Уже пятый год в регионе расчищают устья рек Урал и Кигач, впадающих в Каспий. Проект завершат в следующем году. Хотя, по словам специалистов, несмотря на масштабность работ, существенных результатов ожидать не стоит, поскольку дноуглубители не успевают за отходящим морем.
Руководитель проекта «Павлодарский речной порт» Дидар Алипов отметил, что Каспий мелеет быстрее, чем завершают работы.
«По проекту было заложено так, что мы должны были выйти к Каспийскому морю. У нас получается так, что разрабатывается проект в одно время, когда уровень Каспия стоит на одном месте, через несколько лет, когда мы начинаем и заканчиваем работать, Каспий еще дальше отступает».
Для изучения проблем Каспия при министерстве водных ресурсов создают научно-исследовательский институт. Он объединит специалистов узкой направленности: ихтиологов, биологов, гидрогеологов и других. Ученые изучат флору и фауну моря, выяснят причины гибели морских животных. Из-за экологических проблем регион становится малоприспособленным для жизни.
Общественница Балжан Досмухамбетова предлагает воспользоваться опытом рекультивации дна Аральского моря, где несколько лет высаживают саксаул.
«Потому что там невозможно реально жить. Мы были у главного врача, встречались с медиками. Они говорят, что количество заболеваний увеличилось».
Общественность обеспокоена, что Каспий может повторить судьбу Арала. Жители региона ждут от правительства конкретных шагов по решению проблем обмеления.