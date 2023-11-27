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Спецоперация на Украине
06:48 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове внезапно на три дня ограничат движение на пр. Химиков

Произошла авария на участке тепловой сети.

По сообщению СГК Кузбасса, в Кемерове с 27 ноября с 21 часа до 20 часов 30 ноября ограничат движение по двум крайним полосам пр. Химиков в районе Кузбасского онкологического диспансера.

Всё дело в ремонте аварийного участка тепловой сети.

«Просим автомобилистов обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут своего движения. Приносим извинения за доставленные неудобства. Форс-мажор», — сообщают ресурсники.

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