06:48 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове внезапно на три дня ограничат движение на пр. Химиков
Произошла авария на участке тепловой сети.
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По сообщению СГК Кузбасса, в Кемерове с 27 ноября с 21 часа до 20 часов 30 ноября ограничат движение по двум крайним полосам пр. Химиков в районе Кузбасского онкологического диспансера.
Всё дело в ремонте аварийного участка тепловой сети.
«Просим автомобилистов обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут своего движения. Приносим извинения за доставленные неудобства. Форс-мажор», — сообщают ресурсники.