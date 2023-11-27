12:08 (мск), источник: MOS.Ru
«Царицыно», «Коломенское», Кусково: горожане выбрали лучшие площадки фестиваля «Усадьбы Москвы»
Москвичи также выразили пожелания, какими мероприятиями нужно дополнить программу фестиваля в будущем.
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В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, участники которого выбирали лучшие площадки первого городского фестиваля «Усадьбы Москвы». Он проходил в столице с 1 июля по 30 сентября.
Своим мнением поделились более 190 тысяч человек. Они выбирали самую интересную, на их взгляд, площадку из 15 вариантов. Лидером стал музей-заповедник «Царицыно», за него проголосовали свыше 22 процентов участников. Во время фестиваля здесь можно было познакомиться с творчеством архитектора Василия Баженова, посмотреть иммерсивные спектакли «Русская готика Баженова» и «Дачное Царицыно», посетить обзорную экскурсию и лекции, поиграть в крокет, побывать на пикнике «Императорская трапеза».
Более 17 процентов голосов получил музей-заповедник «Коломенское», где москвичам и туристам предлагали прогуляться по фруктовым садам и посетить литературные чтения. Именно тут организовали широкую праздничную программу в честь завершения фестиваля.
Усадьба Кусково стала самой интересной для 15 процентов проголосовавших. В ней 1 июля состоялось открытие фестиваля. Для посетителей устроили иммерсивные представления, мастер-класс по игре в крокет, организовали лекцию по истории усадьбы и пикник на живописной набережной.
Кроме того, «активные граждане» выбирали мероприятия, которыми нужно дополнить программу фестиваля «Усадьбы Москвы» в будущем. Большинство отметило спектакли (29 процентов голосов), встречи с известными людьми (27 процентов участников) и лекции-концерты (21 процент пользователей).
Фестиваль «Усадьбы Москвы» объединил 15 исторических площадок города. За три месяца в его рамках прошло более 340 событий: мастер-классов, лекций, спектаклей, литературных чтений и других. Их посетили почти 190 тысяч человек.
Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,6 миллиона человек, всего прошло шесть тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».
Сейчас в проекте жители города могут проголосовать за благоустройство въездных групп на ВДНХ, выбрать мероприятия для программы Северного речного вокзала, а также оценить, как изменились парки, дворы, поликлиники, метро и другие городские объекты в районах.
Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».