07:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Трескучие морозы простоят до декабря: синоптики дали печальный прогноз на конец ноября в Хабаровском крае
Морозы в Хабаровском крае задержатся до конца ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Хабаровском крае установились морозы, которые выбиваются из всех температурных норм — столбики термометров рухнули на три-семь градусов ниже обычного. Холод еще долго будет терроризировать жителей региона. И это никак не связано с ледоходом.
ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ В ХАБАРОВСКЕ 27 НОЯБРЯ — 1 ДЕКАБРЯ
Зима в регионе не бывает стабильной. За волнами холода следуют волны тепла — такие погодные качели обусловлены особенностями местного климата. На прошлой неделе в крае было необычайно жарко, на этой — придется кутаться потеплее, чтобы не продрогнуть до костей.
Холод с минувших выходных никуда не собирается. Морозы задержатся в регионе минимум до конца месяца. Финальные дни ноября будут самыми холодными на предстоящей неделе. Ночные температуры останутся на отметке −20−27 градусов, днем — около −12−19 градусов.
— В начале декабря морозы будут ослабевать. Ночью ожидается −15−22 градуса, днем — в район −15−12 градусов. Возможно, к середине первой декады декабря подойдет очередной циклон, — рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Светлана Агеева, главный синоптик Хабаровского гидрометцентра.
ЛЕДОХОД В ХАБАРОВСКЕ 27 НОЯБРЯ
Народные поверья гласят, что ноябрьско-декабрьские холода связаны с ледоходом на Амуре. По словам Агеевой, явной зависимости здесь нет. Осень — межсезонье, в этот период происходит перестройка синоптических процессов на зимние. Периодическое ухудшение погоды — нормальное явление для сентября, октября и ноября.
Чтобы успокоить особенно верующих в народные наблюдения, то Амур, по словам специалистов, вот-вот должен «встать». Большая часть реки уже замерзла. Ледоход идет возле Хабаровска (от села Казакевичево до Малмыжа), в районе сел Ленинское (ЕАО) и Инокентьевка (Приамурье) у впадение в Амур реки Бурея.