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07:21 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровске усиленно чистят дворы от снега

В Хабаровске в течение трех дней продолжалась работа по уборке снега во дворах.

Источник: Мэрия Хабаровска

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, горожане активно откликнулись на призыв мэра Хабаровска Сергея Кравчука. К уборке присоединились коллективы предприятий и организаций, волонтеры и даже ветераны.

В уборке были задействованы в среднем 1600 человек от управляющих компаний. Использовали как собственную технику «управляек», так и привлеченную. В общей сложности расчистили за три дня 1758 пешеходных связей, более трех тысяч входных групп, 2990 выходов с придомовых территорий к тротуарам общего пользования, 1632 автопарковки, 3620 подъездов к контейнерным мусорным площадкам. Снег, который собирали в городе в течение трех дней, принимали на местах складирования без оплаты. Такие места расположены за территорией завода «Балтика», в районе Ореховой сопки и лыжной базы «Дерсу» в Индустриальном районе.

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