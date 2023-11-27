07:20 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Сильный ветер и снег ожидается в Беларуси в понедельник
Из-за неблагоприятных погодных явлений синоптики объявили в республике оранжевый уровень опасности.
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МИНСК, 27 ноя — Sputnik. В понедельник на большей части территории Беларуси ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с, по востоку республики — сильный снег, метель, об этом сообщили в Белгидромете.
Как сообщили в МЧС, из-за погодных условий возможны повреждение или обрыв линий связи и электропередач, снижение видимости и затруднение движения транспорта. Кроме того, растет вероятность возникновения ДТП, падение деревьев, обрушение слабо укрепленных конструкций, а также риск травматизма населения.
В целом по стране будет преобладать облачная погода. На большей части территории снег, по востоку сильный снег, метель. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, на большей части территории до 15−20 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от −1°С до −7°С.
Из-за неблагоприятных гидрометеорологических явлений на понедельник, 27 ноября, объявлен оранжевый уровень опасности.