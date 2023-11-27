Омичи рассказали, сколько денег сдают на новогодний корпоратив в 2023 году

Как рассказали аналитики сервиса в понедельник, 27 ноября 2023 года, новогодний корпоратив состоится у 73% работающих омичей, при этом только у 48% из них праздник полностью оплатит работодатель.
У 37% опрошенных расходы на праздничный банкет поделят организация и сотрудники, а в 15% случаев работники будут платить за праздник самостоятельно.
Что касается затрат, то большинство омичей (67%) сдадут на праздник от 1 до 3 тысяч рублей; 23% — меньше одной тысячи рублей, а 10% — больше трех тысяч рублей.
Интересно, что самостоятельная оплата корпоратива не останавливает омичей: 79% опрошенных пойдут на праздник на любых условиях, а кроме того, многие потратятся на подготовку. Так, 81% омичек перед банкетом посетят парикмахера, еще 46% доверят свой макияж визажисту.
Также отправятся к парикмахеру перед праздником 68% мужчин, а 73% специально купят наряд к празднику. Опрос показал, что на одежду к корпоративу 59% потратят до 5 тысяч рублей, 23% — от 5 до 10 тысяч рублей, 13% — от 10 до 15 тысяч рублей, 5% — более 15 тысяч рублей.
Аналитики также рассказали, что по данным исследования, 67% омичей будут праздновать в банкетном зале, ресторане или кафе, 24% — в офисе, 6% поедут за город, а 4% будут гулять в ночном клубе или караоке.