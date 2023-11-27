Главное
Спецоперация на Украине
07:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Екатеринбурге появился самолет с символом Эрмитажа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября, ФедералПресс. В аэропорту Кольцово приземлился самолет Superjet 100 в ливрее государственного Эрмитажа. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«В честь открытия Дней Эрмитажа в Екатеринбург из Санкт-Петербурга прибыл рейс SU/FV6417. Корпус самолета RA-89171 украшен логотипом государственного Эрмитажа и изображением скифского оленя», — рассказали в ведомстве.

Сами Дни Эрмитажа на Урале стартуют сегодня и продлятся до 3 декабря. На это время запланировано открытие выставочных проектов, проведение лекториев, мастер-классов для реставраторов.

Главной выставкой станет «Екатерина I — наследница дел Петра Великого», посвященная жизни императрице, в честь которой Екатеринбург и получил свое имя.

«Всего будет представлено около 150 экспонатов: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и научные приборы», — уточнили в ДИП.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в «Эрмитаж-Урал» началась подготовка к открытию новой выставки.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Екатеринбурге появился самолет с символом Эрмитажа
ЧП на алмазном руднике в Якутии: пострадавших и погибших подняли на поверхн
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта