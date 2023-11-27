В Екатеринбурге появился самолет с символом Эрмитажа

«В честь открытия Дней Эрмитажа в Екатеринбург из Санкт-Петербурга прибыл рейс SU/FV6417. Корпус самолета RA-89171 украшен логотипом государственного Эрмитажа и изображением скифского оленя», — рассказали в ведомстве.
Сами Дни Эрмитажа на Урале стартуют сегодня и продлятся до 3 декабря. На это время запланировано открытие выставочных проектов, проведение лекториев, мастер-классов для реставраторов.
Главной выставкой станет «Екатерина I — наследница дел Петра Великого», посвященная жизни императрице, в честь которой Екатеринбург и получил свое имя.
«Всего будет представлено около 150 экспонатов: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и научные приборы», — уточнили в ДИП.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в «Эрмитаж-Урал» началась подготовка к открытию новой выставки.