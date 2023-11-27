07:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Больше 6 тысяч жителей Владивостока остались без тепла из-за аварии
В ситуацию вмешалась прокуратура.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Во Владивостоке в полдень 27 ноября произошла крупная авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения. В результате более 6 тысяч жителей центральных районов города остались без отопления и горячего водоснабжения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Прокуратура Ленинского района проводит проверку. Специалисты приступили к ликвидации аварии.
«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании тепловых сетей, соблюдению нормативного срока устранения поломки», — сообщили в надзорном ведомстве.
По информации пресс-службы ДГК, произошла утечка теплоносителя на участке магистральной тепловой сети в районе Светланской, 145. К 20 часам работы планируют завершить.