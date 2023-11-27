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10:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Снег и ночной мороз: прогноз погоды на рабочую неделю в Приморье озвучили синоптики

Во Владивостоке без осадков и сильный ветер.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +8° 4 м/с 87% 753 мм рт. ст. +7°
Источник: PrimaMedia.ru

В начале рабочей недели циклон принёс в Приморье снегопад, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ресурс «Примпогода». По данным синоптиков, в крае небольшие осадки в виде умеренного снега продлятся до первого дня зимы.

В понедельник в Приморье на дорогах снежный накат и гололедица. Также на побережье усилится ветер, а температура будет варьироваться от −1 до −10 градусов.

«Во вторник, 28 ноября, небольшой снег пройдёт в некоторых районах края. Придут холода, а столбик термометра опустится до −10… −19 градусов, на побережье −5…-9. В среду и четверг, 29 и 30 ноября, в Приморье местами также ожидается умеренный снег. Ночью температура упадёт до −16…-21 градусов, а на северо-востоке сразу до −28 градусов. Днем от −6 на юге до −17 на севере», рассказывают синоптики.

В конце рабочей недели, с приходом календарной зимы, морозы начнут ослабевать, осадков не ожидается.

Во Владивостоке в понедельник, 27 ноября, снежно. Во вторник, 28 ноября, без осадков, температура ночью упадёт до −9…-11, а днем составит −6…-8 градусов. В середине недели ночные морозы усилятся до −13…-15, днём −7…-10 градусов. В пятницу, 1 декабря, в дальневосточной столице станет теплее.

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