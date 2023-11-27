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09:13 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Гидрометцентр предупредил о сильных снегопаде и ветре в Волгоградской области

На всей европейской части России ожидается опасная погода.

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Источник: МК.RU Волгоград

В Волгоградской и Астраханской областях ветер усилится до 13−18 м/с.

В понедельник, 27 ноября, в Волгоградской области порывы ветра достигнут 13−18 м/с. Также ожидаются сильный снегопад и метель. Похожая погода установится и в Астраханской области, передает ТГ-канал ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

На всей европейской части страны погодные условия окажутся опасными. В южных регионах прогнозируют штормы и ураганы. Неблагоприятная погода связана со столкновением контрастных воздушных масс в циклоне.

27 ноября в Крыму ветер усилится до 35−40 м/с, в Ростовской области и Ставропольском крае порывы ветра достигнут 24−28 м/с.

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