09:13 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Гидрометцентр предупредил о сильных снегопаде и ветре в Волгоградской области
На всей европейской части России ожидается опасная погода.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Волгоградской и Астраханской областях ветер усилится до 13−18 м/с.
В понедельник, 27 ноября, в Волгоградской области порывы ветра достигнут 13−18 м/с. Также ожидаются сильный снегопад и метель. Похожая погода установится и в Астраханской области, передает ТГ-канал ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
На всей европейской части страны погодные условия окажутся опасными. В южных регионах прогнозируют штормы и ураганы. Неблагоприятная погода связана со столкновением контрастных воздушных масс в циклоне.
27 ноября в Крыму ветер усилится до 35−40 м/с, в Ростовской области и Ставропольском крае порывы ветра достигнут 24−28 м/с.