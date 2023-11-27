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09:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии у подножия Торатау откроется резиденция Кыш Бабая

В Башкирии у подножия Торатау откроется резиденция Кыш Бабая.

Источник: Башинформ

В геопарке «Торатау» готовятся к открытию резиденции Кыш Бабая. Она начнёт работать с 14 декабря и будет принимать гостей до 7 января 2024 года, сообщает портал Ufatime.

Чтобы попасть в деревню, предварительно нужно записаться по телефону: 8 (987) 254−20−24. Звонки начнут принимать с 8 декабря.

Напомним, резиденция уфимского Деда Мороза начнёт работу 24 декабря. В этом году она расположится в сквере перед гостиницей «Азимут», сообщал ранее «Башинформ».

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