09:16 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии у подножия Торатау откроется резиденция Кыш Бабая
В Башкирии у подножия Торатау откроется резиденция Кыш Бабая.
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В геопарке «Торатау» готовятся к открытию резиденции Кыш Бабая. Она начнёт работать с 14 декабря и будет принимать гостей до 7 января 2024 года, сообщает портал Ufatime.
Напомним, резиденция уфимского Деда Мороза начнёт работу 24 декабря. В этом году она расположится в сквере перед гостиницей «Азимут», сообщал ранее «Башинформ».