Как работает общественный транспорт Севастополя

В других районах троллейбусы и автобусы работают по расписанию.
Морской пассажирский транспорт по-прежнему не ходит. На площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Накануне в Севастополе из-за сложных погодных условий возникли перебои в движении транспорта. Морской транспорт был остановлен на сутки. Понедельник в городе объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Из-за непогоды в городе травмы получили три человека, они госпитализированы.
В воскресенье на Крым обрушился шторм. Ветер в некоторых районах достигал ураганных 40 метров в секунду, сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги.