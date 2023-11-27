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08:24 (мск), источник: РИА Крым

Как работает общественный транспорт Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Севастополе в понедельник с утра начинает работу по расписанию, сообщает пресс-служба правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«Общественный наземный транспорта начинает свою работу согласно расписания. В районе автовокзала продолжаются работы по восстановлению линий электрического транспорта. Троллейбусы на этом участке пока будут ходить на автономном ходу. Возможны временные нарушения в расписании движения в утренний час-пик».

сказано в официальном Telegram-канале

В других районах троллейбусы и автобусы работают по расписанию.

Морской пассажирский транспорт по-прежнему не ходит. На площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Накануне в Севастополе из-за сложных погодных условий возникли перебои в движении транспорта. Морской транспорт был остановлен на сутки. Понедельник в городе объявлен нерабочем днем для работников учреждений образования и социальной сферы. Из-за непогоды в городе травмы получили три человека, они госпитализированы.

В воскресенье на Крым обрушился шторм. Ветер в некоторых районах достигал ураганных 40 метров в секунду, сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги.

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