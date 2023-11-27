09:18 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове-на-Дону 27 ноября ожидается дождь со снегом и сильный ветер
В Ростове-на-Дону 27 ноября порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
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В Ростове синоптики предупредили о сильном ветре. Об этом сообщили специалисты Гисметео.
В понедельник, 27 ноября, утром будет пасмурно, а столбики термометров покажут до +3 градусов. Днем пройдет снег с дождем, в городе воздух прогреется до +5 градусов. К вечеру возможны осадки, а столбики термометров покажут всего +1 градус. На протяжении всего дня в городе порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
Отметим, что во время штормового ветра автомобилистам не стоит оставлять машины рядом с деревьями и слабозакрепленными конструкциями.