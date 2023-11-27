07:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае одобрили буферные зоны вокруг птицефабрик
Запрет разводить кур рядом с птицеводческими комплексами получил положительное заключение.
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Проект постановления о запрете разводить домашнюю птицу вблизи птицефабрик Хабаровского края получил положительное заключение по итогам общественных обсуждений. Они прошли на официальном портале оценки регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных актов. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», установить пятикилометровые буферные зоны вокруг птицеводческих предприятий региона предложили для недопущения вспышек птичьего гриппа.
— Проектом предусмотрено создание буферной зоны шириной 5 км вокруг птицеводческих предприятий Хабаровского края, в которых обеспечить отсутствие в личных подсобных хозяйствах домашней птицы, с установлением границ вокруг акционерного общества птицефабрика «Комсомольская» в Комсомольске-на-Амуре, акционерного общества «Племенной птицеводческий завод “Хабаровский”, расположенного в селе Гаровка-1 Хабаровского края, и общества с ограниченной ответственностью “Промоптторг” в посёлке Берёзовка краевой столицы, — говорится в экспертном заключении к проекту постановления.
При этом режим буферной зоны предполагает переход на альтернативные виды животноводства и в дальнейшем обеспечение отсутствия домашней птицы в ЛПХ с установлением переходного периода со дня официального опубликования проекта акта до 31 декабря 2024 года.
Напомним, что в прошлом году на предприятии АО «Птицефабрика “Комсомольская” ветеринарами была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Согласно результатам лабораторных исследований, выявлен возбудитель гриппа А. Вследствие этого пришлось уничтожить все поголовье птиц. Карантин на Комсомольской птицефабрике по вирусу гриппа был снят только в марте этого года, на предприятии началось восстановление производства.