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08:05 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Стало известно число одиноких отцов и матерей в Казахстане

Бюро национальной статистики опубликовало информацию о том, какое число казахстанцев в одиночку воспитывает детей, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

На портале бюро нацстатистики говорится, что за 2022 год в стране насчиталось 476 тыс. домохозяйств, которые состоят из одного из взрослых с детьми до 18 лет. Мамы с детьми: 423 тыс., и 52 тыс. — семьи из отца с детьми.

Сюда относятся взрослые, у которых скончались жены/мужья, те, которые развелись, и те, кто никогда не вступали в брак.

Домохозяйство — группа людей, проживающих совместно в одном жилом пространстве, полностью или частично разделяющих бытовые потребности.

Согласно данным портала, в прошлом году органами РАГС было зарегистрировано 128,4 тыс браков в 2022 году, в сравнении с 2021 годом — меньше на 8,5%.

«Самый высокий уровень брачности зафиксирован в Астане, где общий коэффициент брачности составил 8,05 на 1000 населения, самый низкий уровень в Абайской области — 6,10 на 1000 населения», — говорится на сайте бюро нацстатистики.

Но и разводов в стране в сравнении с 2021 годом уменьшилось на 7,7%.

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