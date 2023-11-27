Стало известно число одиноких отцов и матерей в Казахстане

На портале бюро нацстатистики говорится, что за 2022 год в стране насчиталось 476 тыс. домохозяйств, которые состоят из одного из взрослых с детьми до 18 лет. Мамы с детьми: 423 тыс., и 52 тыс. — семьи из отца с детьми.
Сюда относятся взрослые, у которых скончались жены/мужья, те, которые развелись, и те, кто никогда не вступали в брак.
Домохозяйство — группа людей, проживающих совместно в одном жилом пространстве, полностью или частично разделяющих бытовые потребности.
Согласно данным портала, в прошлом году органами РАГС было зарегистрировано 128,4 тыс браков в 2022 году, в сравнении с 2021 годом — меньше на 8,5%.
«Самый высокий уровень брачности зафиксирован в Астане, где общий коэффициент брачности составил 8,05 на 1000 населения, самый низкий уровень в Абайской области — 6,10 на 1000 населения», — говорится на сайте бюро нацстатистики.
Но и разводов в стране в сравнении с 2021 годом уменьшилось на 7,7%.