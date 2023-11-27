08:05 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В благотворительном турнире «Битва за добро» в Белове собрали 5 млн рублей
Деньги направят на развитие адаптивного спорта и реабилитацию ветеранов СВО.
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В благотворительном турнире «Битва за добро» в Белове собрали 5 млн рублей с продажи билетов, спонсорской помощи и аукциона. Средства направят на развитие адаптивного спорта и реабилитацию ветеранов СВО.
«Спасибо каждому, кто пришёл на турнир, кто посмотрел трансляцию по телевиденью или в социальных сетях. Спасибо бойцам, каждый из вас — победитель и настоящий герой. Спасибо представителям бизнеса, которые поддерживают спорт в регионе. Действительно, добро — это действие», — сказал директор РЦСС Кузбасса, президент Федерации кикбоксинга Кузбасса Владислав Нефедов.
На турнире в беловском «Металлурге» присутствовало около двух тысяч зрителей, также состязания транслировали на «Кузбасс Первом» и «МАТЧ! Страны». В семи поединках по кикбоксингу и ММА участвовали спортсмены из России, Китая и Камеруна.
Результаты поединков по кикбоксингу можно посмотреть здесь. В поединке по правилам ММА победу над противником из Камеруна одержал Константин Веселкин с помощью удушающего приёма.