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Спецоперация на Украине
09:21 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани скорость ветра уменьшится до 15−20 м/с

В Анапе 26 ноября ветер достиг 32 м/с.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 93% 754 мм рт. ст. +7°
Источник: телеграм-канал

На Кубани продолжают действовать семь штормовых предупреждений. В результате непогоды в регионе выпало до 43 мм осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем telegram-канале.

На черноморском побережье Кавказа, в Краснодарском крае, урагана не было, но ветер штормовой — сильнее всего задувало в Туапсе — 27 м/с, Сочи — 28 м/с, Анапа — 32 м/с. Шторм был и в акватории Азовского моря: Должанская — 30 м/с, Таганрог — 31 м/с.

Евгений Тишковец

В настоящее время скорость ветра уменьшилась до 18 — 27 м/с. Отмечается, что в течение дня порывы будут ослабевать до 15−20 м/с.

«Вечером уже не более 10−15 м/с», — добавил Евгений Тишковец.

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