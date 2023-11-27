09:21 (мск), источник: Комсомольская правда
На Кубани скорость ветра уменьшится до 15−20 м/с
В Анапе 26 ноября ветер достиг 32 м/с.
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На Кубани продолжают действовать семь штормовых предупреждений. В результате непогоды в регионе выпало до 43 мм осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем telegram-канале.
На черноморском побережье Кавказа, в Краснодарском крае, урагана не было, но ветер штормовой — сильнее всего задувало в Туапсе — 27 м/с, Сочи — 28 м/с, Анапа — 32 м/с. Шторм был и в акватории Азовского моря: Должанская — 30 м/с, Таганрог — 31 м/с.
В настоящее время скорость ветра уменьшилась до 18 — 27 м/с. Отмечается, что в течение дня порывы будут ослабевать до 15−20 м/с.
«Вечером уже не более 10−15 м/с», — добавил Евгений Тишковец.