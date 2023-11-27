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10:22 (мск), источник: НИА Красноярск

Определена победительница конкурса «Азия — Сибирь 2023»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в Доме дружбы народов Красноярского края «Родина» прошёл финал конкурса талантов и красоты «Азия — Сибирь 2023». Конкурс проходит уже в 17 раз.

Источник: Дом дружбы народов Красноярского края

Девушки, представляющие девять народов, проживающих в крае, боролись за корону, но в финал прошли только 17 претенденток.

В итоге в финал конкурса вышли:

Гузель Юмашева — представительница татарской национальной культуры,

Юлбарисова Гульнара — представительница башкирской национальной культуры,

Еремеева Юлия — представительница чувашской национальной культуры,

Тамила Томарова и Гюльмира Гасратова — представительницы азербайджанской культуры,

Джульетта Карапетян — представительница армянской национальной культуры,

Батомункуева Саяна — представительница бурятской национальной культуры,

Айрата Семиспей — представительница тувинской национальной культуры,

Кристина Белякова — представительница русской национальной культуры,

Марина Кайбердиева — представительница киргизской национальной культуры.

Специально для первого выхода конкурсанток была создана уникальная этническая коллекция одежды «Мелодия народов». В первом конкурсном выходе девушки задавались вопросом «как звучит мой народ», во втором выходе показывали свои таланты, в третьем на суд жюри были представлены видеоролики, которые срежиссировали конкурсантки. В своих короткометражках девушки выбрали одну определенную, узконаправленную тему, связанную с музыкой своего народа, и постарались раскрыть ее.

В финальном выходе девушки предстали в национальных костюмах.

Второй вице-мисс названа Гюльмира Гасратова — представительница азербайджанской культуры, Первой вице мисс — Айрата Семиспей — представительница тувинской национальной культуры.

Победительница конкурса талантов и красоты «Азия-Сибирь-2023» — Марина Кайбердиева — представительница киргизской национальной культуры.

Приз зрительских симпатий — Батомункуева Саяна — представительница бурятской национальной культуры.

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