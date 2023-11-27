Определена победительница конкурса «Азия — Сибирь 2023»

Девушки, представляющие девять народов, проживающих в крае, боролись за корону, но в финал прошли только 17 претенденток.
В итоге в финал конкурса вышли:
Гузель Юмашева — представительница татарской национальной культуры,
Юлбарисова Гульнара — представительница башкирской национальной культуры,
Еремеева Юлия — представительница чувашской национальной культуры,
Тамила Томарова и Гюльмира Гасратова — представительницы азербайджанской культуры,
Джульетта Карапетян — представительница армянской национальной культуры,
Батомункуева Саяна — представительница бурятской национальной культуры,
Айрата Семиспей — представительница тувинской национальной культуры,
Кристина Белякова — представительница русской национальной культуры,
Марина Кайбердиева — представительница киргизской национальной культуры.
Специально для первого выхода конкурсанток была создана уникальная этническая коллекция одежды «Мелодия народов». В первом конкурсном выходе девушки задавались вопросом «как звучит мой народ», во втором выходе показывали свои таланты, в третьем на суд жюри были представлены видеоролики, которые срежиссировали конкурсантки. В своих короткометражках девушки выбрали одну определенную, узконаправленную тему, связанную с музыкой своего народа, и постарались раскрыть ее.
В финальном выходе девушки предстали в национальных костюмах.
Второй вице-мисс названа Гюльмира Гасратова — представительница азербайджанской культуры, Первой вице мисс — Айрата Семиспей — представительница тувинской национальной культуры.
Победительница конкурса талантов и красоты «Азия-Сибирь-2023» — Марина Кайбердиева — представительница киргизской национальной культуры.
Приз зрительских симпатий — Батомункуева Саяна — представительница бурятской национальной культуры.