09:23 (мск), источник: Калининград.Ru
В Калининградской области ожидается морозная неделя со снегом
Температура воздуха днём будет опускаться до −2°С, ночью — до −10°С.
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В Калининградской области ожидается морозная рабочая неделя. Такой прогноз на 27 ноября — 1 декабря дают синоптики Гидрометцентра России.
В понедельник и вторник температура воздуха составит −2°С, в среду — −1°С, в четверг — 0, в пятницу — снова −2°С. По ночам столбик термометра будет опускаться до −10°С.
В течение недели обещают облачную погоду с прояснениями. Временами прогнозируют осадки в виде снега.