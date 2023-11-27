Главное
Спецоперация на Украине
09:23 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградской области ожидается морозная неделя со снегом

Температура воздуха днём будет опускаться до −2°С, ночью — до −10°С.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 93% 754 мм рт. ст. +7°
Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области ожидается морозная рабочая неделя. Такой прогноз на 27 ноября — 1 декабря дают синоптики Гидрометцентра России.

В понедельник и вторник температура воздуха составит −2°С, в среду — −1°С, в четверг — 0, в пятницу — снова −2°С. По ночам столбик термометра будет опускаться до −10°С.

В течение недели обещают облачную погоду с прояснениями. Временами прогнозируют осадки в виде снега.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Репетиция зимы»: как выглядит Калининград после ноябрьского снегопада
«Прогулочные суда и гостиницы на воде»: по маршруту до Куршского залива хот
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта