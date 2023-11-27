11:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Прокуратура требует вернуть в собственность Владивостока участок возле моря
Почти гектар земли на мысе Кунгасном продали частному лицу без проведения торгов.
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Прокуратура Владивостока добивается возвращения в муниципальную собственность земельного участка в районе мыса Кунгасного во Владивостоке. Часть городской территории была продана в нарушение закона без проведения торгов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
В надзорном ведомстве установили, что в декабре 2018 года между департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края и жителем Уссурийска был заключен договор купли-продажи земельного участка в районе дома № 4 на мысе Кунгасном площадью 0,7 гектара. Основанием для продажи земли на льготных условиях стало расположение в его границах двухэтажного гаража площадью 74 кв. метра, который более чем в 100 раз меньше предоставленного для его эксплуатации участка.
При этом выкупная стоимость земли составила около 1,8 млн рублей, при ее кадастровой стоимости более 34 млн. Далее новый собственник перепродал участок аффилированному лицу — совладельцу строительной компании, по цене на 80% ниже кадастровой стоимости.
Сейчас земля находится в аренде компании-застройщика, генеральный директор которой также связан имущественными отношениями с продавцами.
Прокурор города обратился во Фрунзенский районный суд Владивостока с иском о признании сделок недействительными и передаче земельного участка в собственность города.