09:51 (мск), источник: МК.RU Омск
Решение омского облсуда по тарифам на обращение с ТКО не оспорили
Еще одна апелляционная инстанция оставила в силе приговор Омского областного суда по тарифам регоператора «Магнит».
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Омского областного суда, признавшего завышенными тарифы на вывоз мусора.
Напомним, в суде установили, что подрядчики «Магнита» заключили с субподрядчиками договора на транспортировку мусора по гораздо более низким ценам. Оплата регоператора подрядчикам же была завышена.
Также выявлены неподтвержденные расходы «Магнита» на 583 миллиона рублей. Их включили в тариф на прошлый год.
Напомним, Пятым апелляционным судом общей юрисдикции приговор по тарифам также был оставлен без изменений. Год назад, наоборот, тот же самый спор выиграл регоператор.
Тем временем на работников омской РЭК завели уголовное дело из-за ситуации с тарифом на вывоз мусора регоператора.
Также мы сообщали, что Генпрокуратура РФ заинтересовалась мусорным полигоном «Магнита» в Омске.