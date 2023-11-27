09:36 (мск), источник: АиФ Казань
Камила Валиева рассказала о конфликтах с тренерами
Фигуристка Камила Валиева, взявшая верх на шестом этапе российской серии Гран-при в Москве, отметила, что после поражения на турнире в Казани она учла свои ошибки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Фигуристка Камила Валиева, взявшая верх на шестом этапе российской серии Гран-при в Москве, отметила, что после поражения на турнире в Казани она учла свои ошибки, сообщает «Газета.ru».
Она также призналась, что возникали конфликты с тренерами, но благодаря взаимопониманию сторон удалось достичь компромисса.
«Я очень счастлива, что в моей жизни был и первый этап — Гран-при России в Казани. Все ошибки учтены, большое спасибо Этери Георгиевне Тутберидзе, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, Сергею Викторовичу Дудакову. Они заметили все еще на тренировках. Были некоторые конфликты, но я рада, что достигли взаимопонимания».
Валиева также выразила свою радость по поводу победы на соревнованиях в Москве. По ее словам, это отличный стимул для продолжения движения вперед.
Ранее «Рубин» одержал четвертую подряд победу в РПЛ.