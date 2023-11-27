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09:36 (мск), источник: АиФ Казань

Камила Валиева рассказала о конфликтах с тренерами

Фигуристка Камила Валиева, взявшая верх на шестом этапе российской серии Гран-при в Москве, отметила, что после поражения на турнире в Казани она учла свои ошибки.

Фигуристка Камила Валиева, взявшая верх на шестом этапе российской серии Гран-при в Москве, отметила, что после поражения на турнире в Казани она учла свои ошибки, сообщает «Газета.ru».

Она также призналась, что возникали конфликты с тренерами, но благодаря взаимопониманию сторон удалось достичь компромисса.

«Я очень счастлива, что в моей жизни был и первый этап — Гран-при России в Казани. Все ошибки учтены, большое спасибо Этери Георгиевне Тутберидзе, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, Сергею Викторовичу Дудакову. Они заметили все еще на тренировках. Были некоторые конфликты, но я рада, что достигли взаимопонимания».

поделилась 17-летняя спортсменка

Валиева также выразила свою радость по поводу победы на соревнованиях в Москве. По ее словам, это отличный стимул для продолжения движения вперед.

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