09:17 (мск), источник: Нижегородская правда
Небольшой снег и похолодание до ‑8 градусов ждет нижегородцев на рабочей неделе
Снег будет идти всю неделю.
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Небольшой снег и похолодание до −8 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на новой рабочей неделе с 27 ноября по 1 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс. Погода.
Самым теплым днем станет понедельник. Столбики термометров поднимутся до +1 градуса. При этом снег будет идти целый день.
Во вторник тоже ожидается небольшой снег в течение всего дня. Температура будет колебаться от −1 до −7 градусов.
Среда станет самым холодным днем: утром, вечером и ночью похолодает до −8 градусов. Весь день ожидается небольшой снег.
В четверг температура будет колебаться от −3 до −7 градусов, весь день будет идти небольшой снег.
В пятницу, первый зимний день, утро и день будут пасмурными, без осадков. Вечером и ночью пойдет снег. Температура составит от −5 до −7 градусов.