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09:17 (мск), источник: Нижегородская правда

Небольшой снег и похолодание до ‑8 градусов ждет нижегородцев на рабочей неделе

Снег будет идти всю неделю.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 93% 754 мм рт. ст. +7°
Источник: Нижегородская правда

Небольшой снег и похолодание до −8 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на новой рабочей неделе с 27 ноября по 1 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс. Погода.

Самым теплым днем станет понедельник. Столбики термометров поднимутся до +1 градуса. При этом снег будет идти целый день.

Во вторник тоже ожидается небольшой снег в течение всего дня. Температура будет колебаться от −1 до −7 градусов.

Среда станет самым холодным днем: утром, вечером и ночью похолодает до −8 градусов. Весь день ожидается небольшой снег.

В четверг температура будет колебаться от −3 до −7 градусов, весь день будет идти небольшой снег.

В пятницу, первый зимний день, утро и день будут пасмурными, без осадков. Вечером и ночью пойдет снег. Температура составит от −5 до −7 градусов.

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 Небольшой снег и похолодание до ‑8 градусов ждет нижегородцев на рабочей не
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