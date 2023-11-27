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Главные новости 27 ноября
10:20 (мск), источник: Pchela.News

Аэропорт Магнитогорска полностью реконструируют в 2024 году

Реконструкция аэропорта Магнитогорска полностью завершится к 2024 году. Сейчас прорабатывается вопрос строительства нового терминала, после чего это будет полностью обновлённая и современная воздушная гавань.

Источник: Reuters

В пресс-службе правительства Челябинской области рассказали, что тема развития аэропорта и самого города обсуждалась в воскресенье, 26 ноября, на совещании с главой региона Алексеем Текслером. Задачу технического обновления воздушной гавани перед нашим регионом поставил президент Владимир Путин.

— Это важный объект не только для города, но и для всего региона, — подчеркнул губернатор. — Взлётно-посадочную полосу реконструировали в сжатые сроки, работы прошли за пять месяцев. Сейчас аэропорт уже работает. Но это не все, продолжим и дальше его развивать.

Напомним, что работу после реконструкции аэропорт возобновил 11 ноября. Его модернизация началась в 2019 году. Работы проводились в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов». А для посетителей аэропорт закрыли 1 июня 2023 года по причине реконструкции взлётно-посадочной полосы. Завершить эти работы планировалось в ноябре 2023 года, и подрядчик уложился в сроки. Длина усовершенствованной полосы составила 3250 метров.

Сейчас в Магнитогорске ищут подрядчика для проектирования здания нового аэровокзала, который разместится вблизи уже существующего аэропорта.

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