08:53 (мск), источник: РИА Новости
Археологи открыли в Сибири следы неизвестного древнего племени
Археологи открыли в долине малых притоков Ангары следы неизвестного племени.
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Археологи Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск) обнаружили ранее неизвестные памятники культуры древних племен, населявших территории на северной границе лесостепи Красноярского края на рубеже новой эры, рассказали РИА Новости в университете.
Остатки жилищ и производственных площадок, служивших для кузнечного ремесла, осколки керамической посуды со специфическим орнаментом, украшения (выполненные из глины пуговицы, бусы, а также стеклянная бусина с золотой фольгой, попавшая на территорию современной Сибири из восточных областей Римской империи) были найдены в ходе летней экспедиции студентами и сотрудниками университета.
«Мы впервые работали в долине малых притоков Ангары, в среднем течении реки Усолки близ города Канска Красноярского края. Обнаруженный археологический комплекс, названный Глинным, находится на небольшом ровном возвышении (гриве)», — рассказала старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири Ксения Бирюлева.
По ее словам, были найдены две площадки, предназначавшиеся для изготовления различных вещей из железа, а также пространство с углубленным в землю жилищем.
«Эта часть памятника датируется
Жилище, обнаруженное исследователями, представляло собой небольшое углубление в рыхлой песчаной почве. По окружности котлована возводились опоры из древесины, остатки конструкции ученые планируют изучить с помощью радиоуглеродного анализа и методов дендрохронологии — науки, позволяющей с высокой точностью датировать различные памятники по кольцам древесины.
Это первая находка артефактов данного периода на территории Красноярского края, подчеркивают ученые. Но вот установить, кем были жители «земляного дома», скорее всего не удастся, уточняют исследователи. Похоронные обряды, распространенные в
«Помимо утилитарных вещей люди этой культуры пользовались различными гребнями для заплетания волос, носили бусы, в том числе из матового стекла с золотой фольгой. Они, несомненно, поддерживали чистоту в жилище — мы практически не нашли костей животных, чье мясо использовалось в пищу. Скорее всего, все отходы сжигались», — добавила Бирюлева.
Археологи предполагают, что обнаруженные предметы позволяют сопоставить найденное поселение с так называемым язаевским периодом культуры (по названию поселка Язаевка на правом берегу Енисея). Основным же ремеслом древних сибиряков этого периода, очевидно, было кузнечное дело — в раскопе обнаружились множественные фрагменты молотков и других орудий.