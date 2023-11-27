09:15 (мск), источник: Время
Матвей Махов из Выксы принял участие в вокальном ТВ-шоу
Он выступил вместе с Юрием и Григорием Дзебоевым.
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Выксунец Матвей Махов, студент МГУ им. М. В. Ломоносова, принял участие в вокальном шоу на ТНТ — «Ярче звезд» (12+), об этом он сам рассказал ИА «Время Н».
Он появился на экране телевизоров в пиджаке и черной шляпе, все потому, что пародировал Егора Крида. Парень открыл номер песни «Самая самая» и зажег публику первым куплетом.
Матвей выступил вместе с Юрием и Григорием Дзебоевым. Они практически целый месяц ходили на репетиции по вокалу и хореографии. Матвей признается, что преподаватели и режиссеры разбирали с ними каждый фрагмент номера, что помогло ребятам чувствовать себя уверенно на сцене.
«На самом деле, сцена не такая большая, какой кажется по телевизору. Однако это не уменьшает волнения — когда перед тобой сидит целый зал и звездное жюри, начинаешь заметно переживать. Но это такое приятное, я бы сказал, переживание, трепетное».
Добавим, что дя Матвея это первое появление на большой сцене.
Напомним, Светлана Белякова из Нижнего Новгорода пришла на кастинг кулинарного поединка «Битва шефов» (12+).