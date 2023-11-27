09:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове к реальному лишению свободы приговорили вора колбасы
Неизвестный похитил из супермаркета 11 батонов колбасы и съел их.
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По данным полиции Кузбасса, 5 лет и 2 месяца колонии строгого режима получил 28-летний кемеровчанин, который воровал колбасу из магазина. Его обвиняли по ст. 161 УК РФ «Грабёж».
В июне к правоохранителям обратился сотрудник супермаркета с жалобой на неизвестного, похитившего 11 батонов колбасы. Сумма ущерба составила около 2 тыс. рублей. Похитителя быстро задержали и выяснили, что им оказался неоднократно судимый кемеровчанин. Он пришёл в магазин и, пока не было покупателей, своровал колбасу с витрины, спрятав её в штаны. Когда сотрудник на кассе остановил вора, он оттолкнул его и сбежал. Колбасу съел.
Суд назначил наказание с учётом предыдущих судимостей.