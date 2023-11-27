Мэрия Воронежа сообщила о сносе перехода у автовокзала

В мэрии рассказали, что дальнейшую судьбу пешеходного перехода в районе автовокзала на Московском проспекте сейчас решают профильные структуры. В том числе решается, как в будущем будет выглядеть пешеходный переход в этом месте. Главное условие дорожных строителей — переход должен стать частью комплекса дорожно-транспортной инфраструктуры, которая предполагает запуск скоростного автобусного маршрута (БРТ). Метробус в Воронеже уже запланирован.
— Проводить дорогостоящий ремонт перехода за счет местного бюджета в настоящее время не представляется целесообразным, поскольку, по предварительным оценкам, обустройство инфраструктуры для БРТ действительно приведет к демонтажу этого сооружения. Так как вариантов отказа от реализации проекта БРТ никогда не обсуждалось, мы сейчас с высокой долей уверенности можем говорить о том, что переход будет демонтирован, — сообщила 26 ноября пресс-служба мэрии.
В администрации города добавили, что существующий надземный переход будет мешать выделенным полосам в центре проезжей части Московского проспекта. Схема движения будет организована иначе. Для автомобилистов на проспекте останется по две полосы движения в каждом направлении. Проект с БРТ начнут реализовывать после того, как «будет доведен до ума западный дублер».
— Каких-либо сроков начала демонтажа никто сейчас не назовет. Как только станет известно, с горожанами поделятся информацией, — пояснили в мэрии.