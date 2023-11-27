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10:18 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Екатеринбурге силовики заставили студентов снести неприличного снеговика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября, ФедералПресс. Уральские студенты слепили четырехметрового «снеговика» фаллической формы, но сотрудники Росгвардии потребовали снести необычный «арт-объект».

Источник: РИА "ФедералПресс"

Вчера вечером на площади Парижской Коммуны перед зданием УрФУ был воздвигнут четырехметровый «снеговик», который, по сообщениям телеграм-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», молодые люди лепили около четырех часов.

После того как снежное изделие было создано, на площади появились сотрудники Росгвардии и поставили молодым людям ультиматум: либо они ломают снежную скульптуру, либо отправляются в отдел. Студенты выбрали первый вариант, и через некоторое время «снеговик» пал.

Напомним, что неприличный флешмоб стартовал в Екатеринбурге еще в начале ноября. Тогда первый снежный фаллос был замечен в сквере корпуса УрФУ, но был снесен коммунальщиками. Последующие скульптуры были рассредоточены по всему городу.

Мы обратились в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу, чтобы узнать, является ли такого рода творчество хулиганством, но комментария не получили.

Ранее сообщалось, где еще в Екатеринбурге были замечены необычные снежные скульптуры.

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