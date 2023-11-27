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09:59 (мск), источник: Клопс.ru

Из-за снегопада, который бывает раз в 40 лет, задерживаются рейсы из Москвы в Калининград

Проблемы с вылетом возникли у борта из Иваново.

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Источник: РИА "Новости"

На Москву обрушился сильнейшие за 40 лет снегопад. В столичных аэропортах из-за непогоды отменили или задержали около 50 рейсов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 27 ноября.

Согласно информации онлайн-табло калининградского аэровокзала, не смогут вовремя сесть в Храброво лайнеры из Шереметьево и Домодедово, а также борт из Иваново.

В Калининградской области в понедельник, 27 ноября, осадки не ожидаются, температура воздуха составит −2 градуса.

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