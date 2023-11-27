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09:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Анатолий Локоть рассказал, как в Новосибирске борются с гололедом

Для обработки дорог используют реагенты.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске приступили к зимнему режиму уборки дорог. Горожане сообщают о гололеде на тротуарах. По их словам, он есть в центре. Ситуацию на оперативном совещании в правительстве прокомментировал мэр Новосибирск Анатолий Локоть. По его словам, особое внимание уделяют уборке тротуаров.

По словам градоначальника, содержание дорог перешло на зимний вариант из-за температурных качелей: погода была переменчивой. Мэр отметил, что магистрали и дороги в городе находятся в нормативном состоянии.

— Особое внимание уделяем тротуарам: обрабатываем реагентами. Это нужно, чтобы избежать гололедицы.

сказал Анатолий Локоть
мэр
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