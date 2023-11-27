09:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Мэр Анатолий Локоть рассказал, как в Новосибирске борются с гололедом
Для обработки дорог используют реагенты.
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В Новосибирске приступили к зимнему режиму уборки дорог. Горожане сообщают о гололеде на тротуарах. По их словам, он есть в центре. Ситуацию на оперативном совещании в правительстве прокомментировал мэр Новосибирск Анатолий Локоть. По его словам, особое внимание уделяют уборке тротуаров.
По словам градоначальника, содержание дорог перешло на зимний вариант из-за температурных качелей: погода была переменчивой. Мэр отметил, что магистрали и дороги в городе находятся в нормативном состоянии.
— Особое внимание уделяем тротуарам: обрабатываем реагентами. Это нужно, чтобы избежать гололедицы.