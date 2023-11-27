09:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Итоги недели. Что важного произошло в Воронежской области с 20 по 26 ноября
Самые значимые события региона в одном материале.
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Мы продолжаем подборку самых важных и интересных событий минувшей недели. О том, что случилось в Воронежской области с 20 по 26 ноября, — в одном материале.
Заседание недели
В среду, 22 ноября, губернатор Александр Гусев провел в Терновском районе выездное заседание правительства региона. Главными темами для обсуждения стали стратегия развития туризма и развитие конкуренции на товарных рынках в Воронежской области. В ходе визита в район губернатор также принял участие в возложении цветов к мемориалу землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и провел прием граждан.
Нововведения недели
Городские власти проанонсировали, что со вторника, 28 ноября, в Воронеже начнут эвакуировать автомобили с закрытыми, снятыми или нечитаемыми госномерами. Уполномоченным органом для этой работы назначено управление транспорта. Эвакуировать автомобили будут на основании решения антитеррористической комиссии от 31 октября 2023 года. Уполномоченные лица также смогут снимать визитки, медицинские маски и другие предметы, закрывающие государственные регистрационные знаки.
Форум недели
В пятницу, 24 ноября, в Воронеже открылся VIII Форум предпринимателей. Деловая программа включила более 20 секций, посвященных развитию внутреннего туризма, мерам поддержки бизнеса, а также механизмам взаимодействия малого бизнеса с торговыми сетями и центрами, креативным индустриям и так далее. В частности, в рамках форума состоялось пленарное заседание «Меньше слов — больше кейсов» с участием представителей власти и секция «Кому достанутся 15 миллиардов в туризме Черноземья».
Оценка недели
Стенд Воронежской области на Международной выставке-форуме «Россия» отметили в Москве. На ВДНХ состоялась встреча руководителей департаментов информационной политики регионов страны. Высокую оценку стенду региона дала заместитель генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений “Россия” Анастасия Звягина. Воронежский стенд на Международной выставке-форуме “Россия” посетили более 20 тыс. человек. Кроме того, за все время работы выставки на ней побывают 1,5 тыс. школьников из районов Воронежской области. Для ребят проведут бесплатные экскурсии.
Выставку на ВДНХ уже успели посетить активные школьники из шести районов Воронежской области.
Выбор недели
Самым красивым селом Воронежской области признали Слободу Бобровского района. Населенный пункт получит на благоустройство 2 млн рублей по итогам ежегодного открытого конкурса. В этом году участие в конкурсе принял 31 сельский населенный пункт.
Поручение недели
Губернатор Воронежской области поручил повысить качество проверок газового оборудования в квартирах и домах горожан. Распоряжение прозвучало в рамках еженедельного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 20 ноября. Руководитель ГЖИ Воронежской области Дмитрий Соломаха доложил, что по требованиям региональной прокуратуры в 2023 году проведено восемь внеплановых контрольных мероприятий, затрагивающих деятельность по управлению 1985 многоквартирных газифицированных домов Воронежа. Нарушения были устранены, а виновные лица привлечены к административной ответственности.
Помимо этого, Александр Гусев дал поручение в ближайшие десять дней провести заседание комиссии по безопасности дорожного движения, которое обычно проходит в конце года. Губернатор распорядился разработать и принять дополнительные меры для снижения числа смертельных ДТП зимой.
Назначения недели
Людмила Шелякина официально вступила в должность министра тарифного регулирования Воронежской области — первым рабочим днем на посту для нее стал четверг, 23 ноября. В правительстве региона было принято еще одно важное решение — министерство здравоохранения Воронежской области возглавит Игорь Банин. Соответствующий указ уже подписан. Кроме того, главой Таловского района Воронежской области стал 44-летний Евгений Сидоров. За его кандидатуру на сессии Совета народных депутатов проголосовали 17 человек из 18. На пост также претендовала глава Александровского сельского поселения Тамара Васильева.
Уход недели
Художественный руководитель Камерного театра Михаил Бычков был освобожден от должности со вторника, 21 ноября. Увольнение состоялось по решению учредителя. В министерстве культуры Воронежской области подчеркнули, что понимают опасения коллектива театра, и заверили, что на творческой составляющей учреждения кадровые изменения должны сказаться в наименьшей степени или не сказаться вообще. В пятницу, 24 ноября, воронежский Камерный театр объявил, что в связи с увольнением худрука Михаила Бычкова труппу покидают три актрисы — Татьяна Бабенкова, Наталья Шевченко и Яна Кузина. В министерстве культуры региона назвали уход части сотрудников за своим руководителем ожидаемым событием. Нового художественного руководителя воронежского Камерного театра планируют назначить до Нового года.
Матч недели
В воскресенье, 26 ноября, в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» играл в гостях с казанским «Рубином». Тренировка прошла под снегом, а сама игра — под дождем. На мокром поле «огнеопасные» создавали опасные моменты как в первом, так и во втором тайме, но хозяева поля оказались сильнее. Итоговый счет матча — 1:0 в пользу «Рубина».
Праздник недели
В последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечают День матери. В этом году он пришелся на 26 ноября. В преддверии праздника корреспондент РИА «Воронеж» поговорил с активными воронежскими мамами о самом главном в их жизни. Наши собеседницы ответили на пять вопросов. Что значит быть мамой? Что самое сложное в материнстве? Что самое приятное? Каковы основные принципы воспитания детей? Как, несмотря на занятость, удается найти время на общение с детьми?
Карантин недели
В Воронеже на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ отправили 78 классов в 37 школах. Всего образовательные учреждения не посещают 9,8 тыс. детей, или 7,8% от общего количества учащихся.
Награждение недели
Губернатор Александр Гусев вручил медали ордена «Родительская слава» двум воронежским многодетным семьям — Леоновых и Халиковых. Глава региона отметил, что власти готовы со своей стороны продолжать расширять меры поддержки воронежских семей, особенно — многодетных. Он поздравил семьи с заслуженными наградами и пожелал им постоянной гармонии, благополучия и огромного счастья.
Награды присвоены с формулировкой «за высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях».
Спортивные достижения недели
Воронежская спортсменка Дарья Клепикова завоевала девять золотых медалей на соревнованиях по плаванию в рамках Игр БРИКС, которые прошли в ЮАР с 18 по 21 октября. В соревнованиях приняли участие около 450 спортсменов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Сборная России по итогам соревнований выиграла общекомандный зачет. Кроме того, Дарья Клепикова заняла второе место на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге, прошедшем с 20 по 25 ноября. В субботу, 25 ноября, стало известно, что воронежская спортсменка Софья Пирогова стала серебряным призером международного турнира по боксу, состоявшегося в Минске.
Потери недели
В четверг, 23 ноября, на 89-м году ушел из жизни заслуженный артист РСФСР, почетный гражданин Левобережного района балетмейстер Сергей Руднев. Деятель культуры являлся одним из учредителей воронежской ассоциации балетмейстеров «Терпсихора», организатором традиционных праздников «Беречь красоту русского танца». Кроме того, в пятницу, 24 ноября, на 89-м году ушел из жизни выдающийся ученый и преподаватель, заслуженный деятель науки РФ, доктор химических наук, профессор кафедры аналитической химии Воронежского государственного университета Владимир Шапошник.