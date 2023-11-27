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10:13 (мск), источник: Pchela.News

В Челябинской области на полдня закроют трассу М-5

В Ашинском районе для проведения буровзрывных работ в четверг, 30 ноября, на пять часов перекроют трассу М-5. Легковые машины смогут объехать закрытый участок, а грузовикам и автобусам придётся постоять в ожидании снятия ограничений. Об этом предупредили в управлении федеральных автодорог «Южный Урал».

Источник: Pchela.News

Проезд закроют с 9 до 14 часов на отрезке с 1565 по 1576 километры (между мостами через реки Атя и Ук).

— Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта, — предупредили в управлении. — Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещён.

В ведомстве напомнили, что с 14 ноября этого года до 1 октября 2024-го планируют раз в неделю перекрывать движение на этом участке в связи с проведением буровзрывных работ. Ограничения будут вводить каждый вторник или четверг, в зависимости от погодных условий.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской области можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351)266−65−63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).

Напомним, в следующем году к уже работающим на федеральных трассах в Челябинской области 17 комплексам фото- и видеофиксации нарушений ПДД добавят ещё 20.

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