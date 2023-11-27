В Челябинской области на полдня закроют трассу М-5

Проезд закроют с 9 до 14 часов на отрезке с 1565 по 1576 километры (между мостами через реки Атя и Ук).
— Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта, — предупредили в управлении. — Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещён.
В ведомстве напомнили, что с 14 ноября этого года до 1 октября 2024-го планируют раз в неделю перекрывать движение на этом участке в связи с проведением буровзрывных работ. Ограничения будут вводить каждый вторник или четверг, в зависимости от погодных условий.
Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской области можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351)266−65−63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).
Напомним, в следующем году к уже работающим на федеральных трассах в Челябинской области 17 комплексам фото- и видеофиксации нарушений ПДД добавят ещё 20.