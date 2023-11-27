09:51 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусский кардиолог назвала симптомы инфаркта миокарда, перенесенного на ногах
Белорусский врач-кардиолог назвала симптомы инфаркта, перенесенного на ногах.
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Белорусский врач-кардиолог, кандидат медицинских наук заведующая вторым кардиологическим отделением РНПЦ «Кардиология» Татьяна Троянова-Щуцкая назвала sb.by симптомы инфаркта миокарда, перенесенного на ногах. И сказала, когда при сердечной боли обязательно госпитализация.
— Давящая загрудинная боль, нередко отдающая в левую руку, под лопатку, в верхнюю челюсть, а при атипичном болевом синдроме — в живот, — перечислила симптоматику специалист.
Также кардиолог предупредила, что нельзя терпеть такую боль. Правильное решение тут только одно — вызов кареты скорой помощи.
При этом Татьяна Троянова-Щуцкая сказала, что не всегда приехавшая бригада распознает по электрокардиограмме нестабильную стенокардию.
— ЭКГ не всегда показывает так называемый зубец Т, указывающий на острую ишемию миокарда, — говорит кардиолог.
Но все-таки, если пациент остался дома, а облегчение так и не пришло, то стоит снова вызывать скорую помощь. И без госпитализации тут уже не обойтись.