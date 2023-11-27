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11:29 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровске огласят решение по реконструкции площади Серышева

Площадь Серышева в Хабаровске стала одной из обсуждаемых площадок.

Источник: МК.RU Хабаровск

Она расположена в историческом центре города и представляет собой зеленый островок, окруженный дорогами. Местные жители ранее отмечали, что площадь необходимо привести в порядок. Имелся ввиду ремонт тротуаров, установка бордюров и скамеек. К этому варианту склонялось большинство жителей города, которые участвовали в голосовании на тему «Что нужно сделать на площади Серышева?».

В Департаменте архитектуры и строительства Хабаровска 29 ноября будут оглашены результаты конкурсов проектов на обновление площади Серышева. Участники соберутся в актовом зале департамента в 16:30. Жителей города приглашают присоединиться, дать свою оценку предложенным проектам.

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