10:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Омским контрактникам будут сразу выплачивать 250 тыс. рублей
Ранее региональную выплату контрактники получали частями в течение трех месяцев.
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Жители Омской области теперь будут получать 250 тыс. рублей сразу после заключения контракта с Минобороны РФ.
Ранее сумму региональной выплаты перечисляли на счета контрактников частями в течение трех месяцев.
— Мы приняли решение выплачивать нашим защитникам региональную выплату в размере 250 тысяч рублей не в течение трех месяцев, а единовременно — сразу после заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации.
Отметим, кроме региональной, контрактникам также предоставляется федеральная выплата.