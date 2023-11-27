Главное
Главные новости 27 ноября
10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Омским контрактникам будут сразу выплачивать 250 тыс. рублей

Ранее региональную выплату контрактники получали частями в течение трех месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омской области теперь будут получать 250 тыс. рублей сразу после заключения контракта с Минобороны РФ.

Ранее сумму региональной выплаты перечисляли на счета контрактников частями в течение трех месяцев.

— Мы приняли решение выплачивать нашим защитникам региональную выплату в размере 250 тысяч рублей не в течение трех месяцев, а единовременно — сразу после заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

сообщил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко
губернатор

Отметим, кроме региональной, контрактникам также предоставляется федеральная выплата.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что случилось с погодой: Шторм накрыл всю Европейскую часть России
Военная спецоперация на Украине 27 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта