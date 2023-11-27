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10:14 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Температура будет понижаться. Синоптики рассказали о погоде на неделе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. Узбекистанцев ждут дожди и постепенное понижение температуры, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

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Источник: Podrobno.uz

«27−28 ноября по большей части территории Узбекистана сохранится сухая и очень теплая погода с температурой днем 20−25 градусов тепла. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области завтра, 28 ноября, местами пройдет небольшой дождь. По северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с», — отметили синоптики.

29 ноября влажная воздушная масса с северо-западных районов распространится на всю территорию Узбекистана. По республике местами пройдут дожди, будет усиливаться ветер. По Каракалпакстану, Хорезмской области и областям Ферганской долины — без осадков.

30 ноября дожди пройдут лишь по областям Ферганской долины, по остальным областям осадков не ожидается. 1 декабря сухо будет по всей территории республики.

Температура с 29 ноября начнет понижаться и во второй половине рабочей недели составит ночью 2−7 градусов тепла, днем — от 10 до 15 градусов тепла, по северу республики ночью — от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 5 до 10 градусов тепла.

Ташкент

Сегодня и завтра в столице без осадков. Температура днем составит 21−24 градуса тепла.

29 ноября — временами дождь, температура составит 15−17 градусов тепла.

30 ноября и 1 декабря — без осадков, произойдет понижение температуры ночью до 2−7 градусов тепла, днем — до 10−15 градусов тепла.

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Температура будет понижаться. Синоптики рассказали о погоде на неделе
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