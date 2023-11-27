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10:32 (мск), источник: Ura.ru

Полицейских в Перми подняли по тревоге в пять утра

Всех сотрудников УМВД по городу Перми подняли в пять утра по тревоге. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тревогу объявили в пять утра. По регламенту все в течение полутора часов должны явиться на свои рабочие места. Потом было построение. Позже выяснилось, что тревога учебная», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

Источник URA.RU в полиции связывает объявление тревоги с началом двухнедельной проверки, которая стартует сегодня.

«Обычно тревогу объявляют в семь утра, а сегодня в пять. Скорее всего это сделано для того, чтобы ревизоры из главка видели, как хорошо работает личный состав городских отделов».

пояснил собеседник
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