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Главные новости 27 ноября
11:34 (мск), источник: АиФ Владивосток

Чтобы скопить миллион, в Приморье потребуется свыше 9 лет

По этому показателю регион оказался в числе отстающих на Дальнем Востоке.

Источник: Freepik

Приморье вошло в топ-20 регионов страны, где жители смогут быстрее всего накопить миллион рублей, откладывая с каждой зарплаты её десятую часть. Соответствующий рейтинг составили специалисты РИА Новости.

По этому показателю Приморье расположилось на 15 месте в стране. По данным составителей рейтинга, средний житель края способен накопить миллион чуть более, чем за 9 лет.

Вместе с тем, они отмечают, что 4 процентов края не смогут этого сделать, откладывая десятую часть своей зарплаты и за 15 лет.

Соседний Хабаровский край расположился в рейтинге на две строчки выше. Там для того, чтобы накопить миллион потребуется чуть больше 8 с половиной лет.

Приморье также опередили Чукотка, Сахалинская область, Камчатский край, Якутия и Магаданская область. Хуже, чем в Приморском крае на Дальнем Востоке обстоят дела только в Амурской области.

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