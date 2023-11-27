11:34 (мск), источник: АиФ Владивосток
Чтобы скопить миллион, в Приморье потребуется свыше 9 лет
По этому показателю регион оказался в числе отстающих на Дальнем Востоке.
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Приморье вошло в топ-20 регионов страны, где жители смогут быстрее всего накопить миллион рублей, откладывая с каждой зарплаты её десятую часть. Соответствующий рейтинг составили специалисты РИА Новости.
По этому показателю Приморье расположилось на 15 месте в стране. По данным составителей рейтинга, средний житель края способен накопить миллион чуть более, чем за 9 лет.
Вместе с тем, они отмечают, что 4 процентов края не смогут этого сделать, откладывая десятую часть своей зарплаты и за 15 лет.
Соседний Хабаровский край расположился в рейтинге на две строчки выше. Там для того, чтобы накопить миллион потребуется чуть больше 8 с половиной лет.
Приморье также опередили Чукотка, Сахалинская область, Камчатский край, Якутия и Магаданская область. Хуже, чем в Приморском крае на Дальнем Востоке обстоят дела только в Амурской области.