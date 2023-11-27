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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Допсредства на зарплаты и пособия выделят в Иркутской области

В текущем году на эти цели будет направлено дополнительно 6,7 млрд рублей.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве региона Иркутской области был внесен проект закона, направленный на решение социальных вопросов. Как отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, данный законопроект предусматривает дополнительные средства на различные социальные выплаты.

— Одно из основных направлений проекта закона — это обеспечение достойной заработной платы для работников учреждений бюджетной сферы, включая муниципальные образовательные организации. Также предусмотрено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, возмещение недополученных доходов организациям коммунального комплекса, а также поддержка местных бюджетов, — говорят в пресс-службе правительства региона.

В текущем году на эти цели будет направлено дополнительно 6,7 млрд рублей. Из этой суммы муниципальные образования Иркутской области получат 4,1 млрд рублей или 61% от общего объема, что является значительным вкладом в развитие социальной сферы региона.

Важно отметить, что в связи с увеличением количества получателей социальных выплат на пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, проектом закона предусмотрено дополнительно почти 1,3 млрд рублей для субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

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